Совет ЕЭК обнулил пошлины на импорт в Россию куриных яиц

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение обнулить пошлины на импорт в Россию куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.

Льгота будет предоставляться для объема поставок до 1,2 млрд штук, передает ТАСС.

По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, временная тарифная льгота позволит обеспечить поставки куриных яиц по сопоставимой с российским производством стоимости. Яйца будут поступать из Турции и Ирана.