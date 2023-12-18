Стало известно, когда ЕС утвердит 12-й пакет санкций против России

"26 государств ЕС уже одобрили двенадцатый пакет санкций в рамках письменной процедуры. В понедельник Австрия должна передать подписанную позицию в Совет ЕС. В понедельник вечером или во вторник документ может быть опубликован и вступит в силу", - говорится в сообщении. ТАСС