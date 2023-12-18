РИА Новости рассказало, что из-за санкций против России ЕС переплатил за газ 185 миллиардов евро, при этом благодаря росту цен Москва заработала на европейском рынке дополнительные 14 миллиардов евро. По версии агентства, в западных политических элитах «нарастает паника».

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Совокупный убыток ЕС от санкций в МИД России оценили в 1,5 триллиона долларов. Как отмечает РИА Новости, санкции против РФ привели к сбоям в цепочках поставок и росту цен на энергоносители по всему миру. На Западе начался энергетический кризис, который привел к разгону инфляции и угрозе деиндустриализации.

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По оценке Евростата, в 2023 году страны ЕС закупили российский сжиженный природный газ (СПГ) на общую сумму в 6,1 миллиарда евро. Крупнейшими покупателями российского СПГ стали Испания, Бельгия и Франция.

«Столько усилий приложили ради избавления от трубопроводного газа из России — только для того, чтобы заменить его на СПГ», — отметил эксперт по ископаемому топливу Джонатан Норонха-Гант.

Как отмечает РИА Новости, сжиженный газ в любом случае не сможет заменить трубопроводный газ для ЕС — СПГ не так много, он значительно дороже и требует строительства специальной инфраструктуры. В Евросоюзе сейчас не хватает емкостей для хранения и приема СПГ.

Сильнее остальных от нехватки ресурсов пострадала крупнейшая экономика ЕС — Германия, столкнувшаяся с падением производства и рецессией. РИА Новости обратило внимание, что в декабре канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок газа в ЕС.

«Похоже, Европа постепенно осознает, что в борьбе с Москвой загнала себя в угол. <…> Абсурдность этого заявления лишь свидетельствует о нарастающей в западных политических элитах панике», — отметило агентство.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии назвал «полной чушью» заявления, что Россия сократила поставки газа в Европу.