Экономисты разделили партнеров России на три категории

Исследователи выделили три категории «дружественных» стран: сочувствующие, колеблющиеся и осторожные, пишут «Ведомости» со ссылкой на работу, которую подготовили сотрудники Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), Института народнохозяйственного прогнозирования (ИПН) РАН И ВШЭ. Самой многочисленной оказалась группа осторожных — в нее вошло 60 стран.

В группу сочувствующих попали страны, которые не присоединились к санкциями и не голосовали за резолюции с осуждением действий России в Украине. Самыми надежными партнерами были признаны страны ЕАЭС, СНГ, кроме Молдовы, Китай, Вьетнам и Лаос, Индия, Пакистан и Иран, Боливия и Венесуэла, а также большая часть стран Африки.

Видео дня

Колеблющимися назвали тех, кто голосовал только за четыре резолюции из шести. Это Бразилия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Ближний Восток и Северная Африка.

К категории осторожных были отнесены государства, которые голосовали за резолюции с осуждением действий России в Украине, но не присоединились к санкциям. Ими оказались Турция, Сербия, Босния и Герцеговина, Израиль, западная часть Латинской Америки, многие острова Карибского бассейна и Океании, Грузия и Молдова, Филиппины, Мьянма и Афганистан.

Исследователи также рассчитали факторы, которые могли повлиять на политику стран. В сочувствующих странах наблюдаются высокая доля импорта из России, высокая рождаемость, низкий индекс политических и гражданских свобод по Freedom House. Они также часто голосуют в ООН иначе, чем США.

Выделить общие признаки для колеблющихся и осторожных гораздо сложнее, отмечают эксперты. В некоторых из них большой процент русскоязычных, сильная религиозность, низкие корпоративные налоги, умеренно высокий индекс политических и гражданских свобод. Кроме того, они могут голосовать в ООН так же, как Россия.

Как пишут авторы статьи, прошлогодний рост импорта из «дружественных» стран на 12% был обеспечен во многом за счет группы сочувствующих. При этом частично он происходил из-за реэкспорта товаров из «недружественных» стран. В то время как в категориях колеблющихся и осторожных только отдельные государства увеличили поставки в Россию. Среди колеблющихся такими стали ОАЭ, Бразилия, Египет и Нигерия, среди осторожных — Турция, Сербия и Грузия.