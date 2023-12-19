Порядка 800 цифровых инженеров подготовили в России за два года

Подготовку по специальности «Цифровой инженер» в рамках программ, разработанных в Москве, в 2022-2023 годах прошли порядка 800 специалистов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, московский опыт в этой отрасли будет распространяться и на другие российские регионы, «цифровые академии» отечественных строительных и IT-компаний активно готовят кадры для строительства будущего. Прошедшие обучение специалисты смогут работать с исполнительной строительной документацией в электронном виде, добавил вице-мэр. Программу подготовки кадров разработала столичная ГК «Аметист Групп», однако она представлена уже в 14 регионах: Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани, Алтайском крае, Дагестане и других, подчеркнул Бочкарев. Заммэра также анонсировал реализацию в ближайшем будущем программ для цифровых снабженцев, прорабов, инженеров, руководителей строительных проектов и организаций. По словам главы Стройкомплекса, ожидается, что в 2024 году обучение пройдут 2000 цифровых строителей в Москве и регионах, при этом более половины из них будут трудиться в столице.