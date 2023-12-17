Парламент Греции принял госбюджет на 2024 год

Парламент Греции проголосовал за принятие государственного бюджета страны на 2024 год, предусматривающего рост ВВП на 2,9% в 2024 году. Об этом свидетельствуют итоги голосования, которое транслировалось парламентским телеканалом Vouli TV .

За бюджет на 2024 год, включающий дополнительные меры поддержки населения в размере €2,5 млрд, а также ряд мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов, проголосовали 158 депутатов 300-местного однопалатного парламента страны, против были 142 депутата.