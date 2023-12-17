В РАНХиГС рассказали, как повлияют на рынок поставки яиц из Турции

Поставки яиц из Турции не окажут значительного влияния на рынок, предположила в интервью порталу «Подъем» директор центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что через 2-3 недели начнутся поставки яиц из Азербайджана и Турции, чтобы насытить рынок и увеличить предложение. Он выразил надежду, что это позволит снизить цены.

Шагайда отметила, что российское «яйцо было одно из самых дешёвых в мире». Она добавила, что за период с января по октябрь в России было произведено больше яиц, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем, заметила эксперт, спрос действительно вырос. За январь-сентябрь, уточнила она, продано яиц почти на 4% больше, чем за январь-сентябрь 2022 г.

По мнению Шагайды, российские участники рынка «чувствуют себя хорошо и вряд ли конкуренция с зарубежными компаниями негативно отразится на отрасли».

Аналитик выразила удивление, что в отрасли были пошлины на яйцо. Она уточнила, что российские производители направляли на рынок вполне конкурентный по цене продукт, импорт ему был не страшен.