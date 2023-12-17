В Индии открыли крупнейшую в мире алмазную биржу

Крупнейшая в мире Суратская алмазная биржа официально начала работу, церемонию открытия посетил премьер-министр Нарендра Моди. Об этом сообщил офис премьер-министра.

Город Сурат в западном штате Гуджарат считается центром алмазной обработки в стране. В 2022 году закончили строительство нового офисного комплекса для Суратской алмазной биржи. Это здание в августе попало в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее офисное здание в мире, обойдя американский Пентагон. Статус крупнейшей в мире алмазной биржи ранее принадлежал Бхаратской алмазной бирже в Мумбаи.

"Суратская алмазная биржа демонстрирует возможности индийских архитектуры, дизайнеров, концепций и материалов. Это здание является символом возможностей новой Индии и ее решимости", - заявил Моди на церемонии.

Он отметил, что запуск Суратской алмазной биржи позволит централизовать работу сектора переработки алмазов и создаст порядка 150 тыс. рабочих мест. Премьер-министр также призвал суратских бизнесменов наращивать торговлю драгоценностями, что может внести вклад в рост индийской экономики. По словам Моди, если в торговле алмазами у Индии лидирующие позиции, то в мировой торговле драгоценностями ее доля составляет 3,5%, но у страны есть потенциал довести ее "до двузначных значений".

Строительство комплекса Суратской алмазной биржи началось в 2015 году, стоимость проекта составила почти 400 миллионов долларов. Он представляет собой девять пятнадцатиэтажных зданий, связанных между собой центральным холлом. Общая площадь составляет почти 660 тыс. кв м. Комплекс принадлежит правительству штата Гуджарат, строительством занималось индийское архитектурное бюро Morphogenesis.