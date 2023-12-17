Новак сообщил о возможном росте сокращений добычи нефти в РФ

Прогноз по экспорту нефти из России по итогам 2023 года уточняется в связи с добровольными сокращениями поставок. Вероятно, он будет ниже 247 миллионов тонн. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

Новак сказал, что объемы экспорта нефти «уточняется в связи с обязательствами» России, показатель корректируется в сторону понижения прежнего объема — 247 млн тонн.

Сейчас Россия исполняет правило о добровольном сокращении добычи и экспорта нефти в рамках договора с другими крупными импортерами.

Сокращение составляет 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года.

Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. Объем сокращений с сентября по декабрь составляет 300 тысяч баррелей в сутки.