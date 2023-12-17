В Минсельхозе назвали срок нормализации цен на яйца

Процесс снятия импортной пошлины с ввозимых яиц практически завершен, рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он добавил, что эта мера внесет вклад в насыщение рынка. Об этом пишет РИА «Новости».

Министр выразил надежду, что дополнительные объемы, введенные на рынок, повлияют на цены.

Патрушев уточнил, что через 2-3 недели на рынок поступят яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины.

Напомним, что россияне во время прямой линии задали президенту России Владимиру Путину вопрос о причинах резкого роста цен на яйца и попросили навести порядок в секторе.