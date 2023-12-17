Поставки газа из России в Китай в 2023 году превысят контрактный план

«Мы обсуждали вопрос поставок. В этом году поставки будут больше, чем по плану. Было 22 млрд куб. м, за 10 месяцев вышли почти на 19 млрд. То есть, в целом по году будет выше 22 [млрд куб. м]», — сказал Новак.