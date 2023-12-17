Число участников нефтегазового кластера Тюмени выросло в 1,7 раза за год

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Количество участников нефтегазового кластера Тюменской области достигло 143 из 22 регионов России. В ходе его развития удалось сократить путь от образца продукции до опытно-промышленной эксплуатации уже на нефтегазовых месторождениях со средних двух лет до полугода, сообщил в интервью ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия".

"Ранее мы создали в Тюменской области нефтегазовый кластер. Сегодня он уже объединяет 143 предприятия из 22 регионов России. У нас была и есть главная задача - выстроить кооперационные цепочки между предприятиями, чтобы более эффективно и быстро отвечать на технологические вызовы перед нефтегазовыми компаниями в современных условиях. Как результат эффективности работы кластера - при взаимодействии с "Газпромнефтью" нам удалось сократить путь от образца продукции до опытно-промышленной эксплуатации уже на нефтегазовых месторождениях со средних двух лет до полугода", - сказал Моор.

По его словам, общая сумма выручки компаний, входящих в данный кластер, по итогам 2023 года составила 2,5 трлн рублей. "Это огромный заказ, который ранее в огромной мере направлялся на закупку импортного оборудования, а сегодня уже ситуация изменилась", - добавил он.