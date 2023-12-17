Эксперт прокомментировал запрет на ввоз в ФРГ подарков от россиян

Германист Александр Камкин прокомментировал предупреждение таможни ФРГ о запрете на ввоз в страну подарков из России в преддверии Рождества и Нового года, пишет «Радио Sputnik».

Эксперт прокомментировал запрет на ввоз в ФРГ подарков от россиян
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Отмечается, что сотрудники таможни объяснили это решение действием санкций. Они уточнили, что будут конфисковывать изделия из дерева, косметику и ряд других товаров.

«Этот шаг направлен на деморализацию общественного мнения в России и на унижение наших соотечественников в Германии. Основная задача — создать прослойку недовольных людей», — предположил германист.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в ФРГ развёрнута широкомасштабная «кампания по демонизации России».

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