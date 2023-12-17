Российский бизнес оправился от шока санкций

Несмотря на беспрецедентное давление западных санкций, российскому бизнесу удалось адаптироваться к новым условиям. Об этом в интервью агентству Regnum рассказал доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.

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По его словам, опросы ЦБ и Института Гайдара показали высокий уровень оптимизма среди предпринимателей. Спрос на отечественную продукцию растет, компании накапливают товарные запасы в ожидании дальнейшего роста.

Однако сохраняются и серьезные риски для бизнеса. Это возможность сбоев в цепочках поставок, а также угрозы кибербезопасности. По словам Щербаченко, атаки мошенников, ворующих данные и деньги с использованием цифровых технологий, стали одной из главных опасностей для компаний.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов отметил, что оптимизм 2023 года был обусловлен адаптацией бизнеса после шока от санкций, а также ростом внутреннего спроса на фоне импортозамещения. Однако в будущем году такого сочетания благоприятных факторов ожидать не стоит.

По мнению Сафонова, в 2024 году важно наладить производство востребованных товаров полного цикла, чтобы снизить зависимость от импорта. Это послужит стимулом для роста экономики и внутреннего рынка.