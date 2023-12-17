ТАСС: решение G7 ограничить импорт алмазов из РФ не остановит их закупки Индией

Решение стран "Большой семерки" ограничить импорт российских алмазов не будет препятствовать их закупке Индией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного сотрудника одной из ювелирных компаний из индийского города Сурат. По его словам, индийские компании, которые занимаются огранкой алмазов и производством ювелирных украшений, будут продолжать работать с российскими сырыми алмазами. "Мы не переставали работать с российским алмазным сырьем, несмотря на введенные ограничения, хотя объемы закупок действительно снизились Нужно иметь в виду, что, несмотря на все ограничительные меры, невозможно, да и не нужно проверять все камни, которые поступают на рынок", - поделился источник агентства. До этого министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) сообщало, что Токио запретил импорт российских непромышленных алмазов с 1 января 2024 года.