Минэнерго: 350 тыс. жителей Ростовской области, ЛНР и ДНР остаются без света

Из-за непогоды без электричества остаются более 350 тысяч жителей Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщило Минэнерго России в Telegram-канале. Так, обесточенными остались 15 тыс. человек в Ростовской области, 173,7 тысяч человек в ДНР и 161,9 тысяч — в ЛНР. При этом число обесточенных потребителей в трех регионах с вечера 16 декабря снизилось на 17% — на 71,8 тыс. человек. 13 декабря стало известно, что сразу в нескольких регионах России появились проблемы с подачей электричества из-за погодных условий: дождя, снега и ледяного дождя, которые приводят к обрыву проводов, в том числе, от упавших деревьев. 15 декабря сообщалось, что дома более 679 тысяч россиян оказались обесточены из-за ухудшения погоды. В тот же день ростовский губернатор сообщил о ходе ремонта электроснабжения.