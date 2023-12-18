Новый пакет санкций ЕС против России могут одобрить 18 декабря

Утверждение 12-го пакета санкций ЕС против России, включая запрет на поставки в Евросоюз российских ювелирных алмазов, завершится в Совете ЕС в понедельник по письменной процедуре, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"В рамках письменной процедуры 26 стран ЕС уже одобрили положения 12-го пакета санкций, в понедельник ожидается передача в Совет ЕС подписанной позиции Австрии. Публикация пакета (с момента которой он официально вступает в силу) возможна уже сегодня вечером или во вторник", - сказал он.