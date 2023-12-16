Болгария отказалась от акциза на газ РФ после ультиматума Венгрии

Болгарско-венгерское противостояние из-за российского газа близко к завершению. София решила отменить «карательный» акциз для «Газпрома», который ощутимо бил по Будапешту. Причиной стало возможное венгерское вето на вступление Болгарии в шенгенскую зону, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

Сийярто заявил, что София предприняла «скандальный и враждебный шаг», противоречащий законам ЕС и угрожающий заблокировать газоснабжение Венгрии, Сербии и Северной Македонии. При этом власти Болгарии проявили откровенное «глумление» над потенциальными проблемами соседних государств.

По словам Сийярто, венгры предупредили болгар, что в ответ наложат вето на их членство в шенгенской зоне, решение о котором будет приниматься на следующей неделе.

В итоге болгары «сейчас неожиданно начали пытаться отменить этот закон». Если он будет отменен, Будапешт также отзовёт свое вето.

Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Это примерно пятая часть цены газа (50 евро за мегаватт-час), хотя обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от стоимости. Газета Financial Times назвала установленные пошлины «карательными» и отметила, что обычно их применяют против конкурентов. Министр финансов Болгарии Асен Василев признался, что целью было снижение прибыли «Газпрома». Венгрия и Сербия заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.