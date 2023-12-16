В Еврокомиссии заявили, что санкции против РФ дают результаты
Ограничительные меры против России и Белоруссии «в целом дают свои результаты», рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Об этом пишет портал Delfi.
По его мнению, ограничительные меры со стороны западных стран оказывают «большое влияние» на Россию.
Вместе с тем, заметил чиновник, Китай и Индия не присоединились к санкциям, поэтому Москве удалось найти альтернативные рынки.
Домбровскис также призвал европейские государства укреплять военный потенциал в связи с тем, что Россия продолжает спецоперацию на Украине и предположительно может начать новые конфликты.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус посоветовал европейским странам готовиться к новым военным угрозам.
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