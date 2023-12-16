В Еврокомиссии заявили, что санкции против РФ дают результаты

Ограничительные меры против России и Белоруссии «в целом дают свои результаты», рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Об этом пишет портал Delfi.

По его мнению, ограничительные меры со стороны западных стран оказывают «большое влияние» на Россию.

Вместе с тем, заметил чиновник, Китай и Индия не присоединились к санкциям, поэтому Москве удалось найти альтернативные рынки.

В МИД РФ оценили потери ЕС от антироссийских санкций

Домбровскис также призвал европейские государства укреплять военный потенциал в связи с тем, что Россия продолжает спецоперацию на Украине и предположительно может начать новые конфликты.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус посоветовал европейским странам готовиться к новым военным угрозам.

Экономика
Видео
Борис Писториус
Валдис Домбровскис
МИД России
Еврокомиссия
ЕС
23
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости