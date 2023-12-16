FT: США сообщили G7 о возможности легальной конфискации активов РФ

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Соединенные Штаты предложили странам «Большой семерки» способ конфискации российских активов для их передачи Украине «в соответствии с международным правом», сообщает Financial Times. «Члены G7 и другие пострадавшие от действий России государства могут конфисковать российские суверенные активы в качестве контрмеры, чтобы побудить Москву прекратить свою агрессию», — говорится в распространенном в комитетах G7 документе правительства США, с которым ознакомилось издание. Как отмечает FT, вопрос о конфискации российских активов обсуждается на фоне того, что США и Евросоюз не могут согласовать новые пакеты помощи Украине. Палата представителей Конгресса США продолжает блокировать законопроект, который среди прочего включает помощь Украине на 60 млрд долларов. В Евросоюзе Венгрия блокирует выделение Киеву 50 млрд евро. По словам источника издания, представители США полагают, что вопрос о конфискации российских активов можно обсудить на встрече лидеров G7 24 февраля следующего года, которая приурочена к завершению второго года после ввода российских войск на Украину. Комментирует адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин:

Сергей Гландин партнер BGP Litigation, эксперт по санкционному праву «Во внутригосударственном законодательстве Соединенных Штатов Америки нет правовых оснований по конфискации суверенных активов. Более того, даже есть закон о суверенных иммунитетах иностранных государств, который прямо не разрешает американским судам что-либо конфисковывать. Вероятнее всего, они сделали это предложение со ссылкой на 49-ю статью резолюции ООН 56/83 — об ответственности государств за международные противоправные деяния. Эта статья говорит о контрмерах. То есть пострадавшее государство может принять определенные контрмеры против государства-нарушителя. Но, повторю, здесь речь идет только о пострадавшем государстве, то есть таковым может с точки зрения действующего международного права считаться исключительно Украина, но никак не Соединенные Штаты Америки. То есть государство, чтобы применить механизм этих контрмер, должно само пострадать и до этого вступить в переговоры с потенциальным государством-нарушителем, если переговоры ничем не увенчаются — то да, можно принимать определенные меры. Видимо, здесь Соединенные Штаты и хотят применить эту конфискацию в рамках своего ответа на международное противоправное деяние со стороны России, я только так это вижу. Чтобы о чем-то договориться в рамках G7, им нужно сесть и подписать что-то вроде международного договора между собой, этот договор потом должен быть ратифицирован соответствующими парламентами. Но не надо забывать, что такой договор, даже если он будет заключен, он предоставит Российской Федерации право на это как-то ответить, и это точно не останется без ответа».

Судя по всему, финансирование Западом Украины уже в обозримом будущем пойдет за счет российских активов, считает политолог Георгий Бовт.

Георгий Бовт политолог, журналист «Дискуссии о размерах помощи Украине в последнее время идут туго. И в Евросоюзе застопорилось обсуждение многомиллиардного пакета, и в американском конгрессе. И уже понятно, что до Нового года не дадут ничего, не успеют просто согласовать. И на этом фоне растет уверенность, что чужими деньгами будет распоряжаться гораздо лучше, чем расставаться со своими. Поэтому мысль работает активно в направлении конфискации российских активов, за счет которых и будет поддерживаться Украина. Сначала, и, собственно, прецедент уже создан, будут использоваться так называемые доходы от этих активов, процентные доходы, купоны какие-то, еще что-то будут вычитать. А когда выяснится, что этого недостаточно, — а там порядка 3 млрд долларов накопилось — и нужно больше, начнут просто реализовывать то, что заморозили, и будут за этот счет поддерживать Киев. Я думаю, что уже в 2024 году маховик начнет раскручиваться. Можно это провернуть через какой-нибудь международный трибунал, создав его по решению ведущих держав, и потом назвать это все международным правом. Я думаю, что это все равно будет сделано в исключительном порядке».

В Евросоюзе в последнее время изучается возможность использования доходов, полученных от замороженных активов, для передачи Украине. Против конфискации выступали Германия, Франция и Бельгия, а также в ЕЦБ. Основная часть государственных активов России в размере 300 млрд евро хранится в Европе. Однако, как пишет FT, в G7 продолжаются оживленные дискуссии, и рождается консенсус в пользу использования российских суверенных активов для Украины.

Договориться о конфискации российских активов удастся, и это будет действительно идти по нарастающей, считает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев:

Владимир Гладышев британский юрист, управляющий партнер адвокатского бюро «Гладышев и партнеры» «Будет эскалация конфискации. Сначала они дадут заключение, что можно конфисковывать налоговые средства, потом проценты, потом сами активы Центробанка и российского государства, потом госкомпаний, потом уже частных лиц, а потом можно будет конфисковывать превентивно, это безусловно. Поскольку Украина — это, в общем, бездонная дыра, то все активы — и частные, и государственные — пойдут рано или поздно туда. Это только начало процесса, поэтому если кто-то думает, что все ограничится российскими государственными активами, — нет, не ограничится, все будет идти по нарастающей: конфискуют активы сначала подсанкционных лиц, потом неподсанкционных лиц. То есть это будет такой ускоряющийся конвейер».