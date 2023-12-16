В Германии заговорили о новых санкциях против России

Член бундестага Германии от блока "Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии" Тильман Кубан обратился к правительству страны с вопросом, планируется ли работа над поддержкой антироссийских санкций в сфере импорта удобрений. Текст письма Кубана, посвященного предполагаемым новым санкциям против РФ, проанализировала "Лента.ру".

По мнению Кубана, санкции в сфере удобрений помогли бы сделать цепочки переработки в Германии и Европе более устойчивыми.

Политик также обратил внимание на то, что Российская Федерация увеличила импорт удобрений в Германию в 3,3 раза в первой половине текущего года. Кроме того, по его словам, немецкие производители находятся под давлением из-за двукратного сокращения рыночных цен.