Посол РФ Клименко: Испания потеряла почти €2 млрд из-за отсутствия россиян

Испания в прошлом году недосчиталась порядка €2 млрд из-за отсутствия российских туристов на фоне введенных против РФ санкций ЕС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий посла России в Мадриде Юрия Клименко. Он уточнил, что российские туристы переориентировались на другие страны - в том числе Таиланд, Египет и Турцию. "Закрытие прямого авиасообщения, ужесточение визовой политики, ограничения в сфере предоставления банковских услуг послужили сдерживающим фактором для турпотоков из России. А ведь наши туристы традиционно вносили весомый вклад в развитие экономик ряда европейских стран, в частности Испании", - пояснил дипломат. По его словам, в допандемийном 2019 году в Испании побывали более 1,3 млн россиян, а в 2013 году - рекордные 1,6 млн. При этом в прошлом году таковых оказалось всего порядка 268 тыс. человек. В январе-июне 2023 года их число сократилось до 155 тыс. Клименко привел испанскую статистику, согласно которой россияне тратили за поездку в Испанию в среднем €200 в день на одного человека. Соответственно, в 2022 году испанская туриндустрии потеряла более €1,8 млрд потенциальных доходов от российских туристов. Живущие в Евросоюзе россияне в сентябре рассказали "Газете.Ru", что опасаются изъятия автомобилей. В ФРГ около 20 автовладельцев уже лишились машин. Многих застали врасплох новые разъяснения Еврокомиссии по конфискации машин россиян. Некоторые граждане успели поставить свои автомобили на местный учет, сменив номера, но остальным предстоит срочно эвакуировать свой транспорт из Европы.