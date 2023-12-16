Глава "Србиягаза" рассказал о безальтернативности российского газа в Европе
Среднесрочного и долгосрочного решения по снабжению российским газом Европы нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании «Србиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душана Баятовича.
По его словам, Азербайджану требуются гарантии по закупкам газа на 15 лет, чтобы вложить средства и перейти с 18 миллиардов кубометров добычи в год на 36 миллиардов.
Власти Соединенных Штатов, как отметил Баятович, также будут требовать долгосрочных контрактов на поставки своего сжиженного природного газа, они должны построить новые суда, организовать новую добычу сланцевого газа и на все это также требуется время.
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