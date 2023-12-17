СМИ: обстоятельства работают против Украины в конфликте с РФ

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Обстоятельства, складывающиеся вокруг конфликта на Украине, работают против Киева. С такой оценкой в интервью газете The Daily Express выступил отставной вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл.

"Россия - Голиаф, а Украина - Давид. Хотя украинцы отлично держатся, у них нет военно-воздушных сил. У них нет авиации. Они - не члены НАТО. Очень много обстоятельств работает против них", - сказал Белл.

Эксперт отметил, что ВСУ не удалось изменить ситуацию на фронте в ходе своего наступления, прорвав российские оборонительные линии. Дополнительную неопределенность создает вопрос о дальнейшем финансировании Киева его западными союзниками. ЕС пока так и не решил вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Киеву на $61 млрд.