Кабмин выделит 1,2 млрд на восстановление электросетей в Дагестане

Кабмин выделит 1,2 млрд руб. на восстановление электросетей в Дагестане. Об этом сообщается в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. "Выделить Минэнерго России в 2023 году для предоставления субсидии публичному акционерному обществу "Россети Северный Кавказ" в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту распределительных сетей Республики Дагестан бюджетные ассигнования в размере 1,208 миллиарда рублей", - указано в распоряжении. Деньги также выделяются на укомплектование необходимыми материалами и оборудованием аварийного запаса. До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что из-за аномальных погодных условий в регионе зафиксированы 266 отключений линий электропередачи. По данным Минэнерго, по состоянию на 18:00 по московскому времени, в Ростовской области обесточенными остаются 185,5 тыс. человек, в ДНР - 235,4 тыс., в ЛНР - 255,7 тыс., в Псковской области - 1,2 тыс., а в Смоленской области - 1,8 тыс. человек.