Астана и Москва согласовали возможность поставки в ФРГ до 1,2 млн тонн нефти

Казахстан и Россия согласовали возможность транспортировки по системе нефтепроводов "Дружба" в Германию в 2024 году до 1,2 млн тонн нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго республики. "В настоящее время стороны, Республика Казахстан и Российская Федерация, согласовали на 2024 год техническую возможность транспортировки по данному маршруту в прежних объемах — до 1,2 млн тонн в год", — сказали в ведомстве. До этого сенат (парламент) Казахстана ратифицировал протокол об изменении соглашений с Российской Федерацией на поставку нефти. 6 декабря минэнерго Казахстана сообщило, что республика с января 2024 года сократит добычу нефти для предотвращения неопределенности и скачков на рынке. В ноябре агентство Bloomberg сообщало, что за четыре недели до 5 ноября из российских портов было отгружено 3,48 млн баррелей сырой нефти в день.