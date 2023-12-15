Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении производителей куриных яиц в Крыму и Кировской области, которые резко повысили цены. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Уточняется, что речь идет о компаниях ООО «Партизан», ООО СП «Октябрьское», ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика».

«С начала сентября 2023 года крымские производители допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц, что является нарушением Закона о защите конкуренции, поскольку повышение цен не было связано с изменениями общих условий обращения товара», — говорится в тексте.

Аналогичное нарушение ФАС выявила у компаний Кировской области, которые с июня по октябрь 2023 года допустили рост цен на яйца до 60%.