В ФАС возбудили дела против производителей куриных яиц в двух регионах РФ

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении производителей куриных яиц в Крыму и Кировской области, которые резко повысили цены. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Уточняется, что речь идет о компаниях ООО «Партизан», ООО СП «Октябрьское», ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика».

«С начала сентября 2023 года крымские производители допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц, что является нарушением Закона о защите конкуренции, поскольку повышение цен не было связано с изменениями общих условий обращения товара», — говорится в тексте.

После обращения к Путину цены на яйца на краснодарском рынке снизились

Аналогичное нарушение ФАС выявила у компаний Кировской области, которые с июня по октябрь 2023 года допустили рост цен на яйца до 60%.

На данный момент в отношении указанных производителей возбуждено дело по признакам «картельного соглашения». По итогам его рассмотрения будет дана оценка обоснованности повышения цен на яйца. Если компании признают виновными им назначат оборотные штрафы.

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