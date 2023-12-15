Набиуллина: ключевая ставка останется высокой «сколько потребуется»
Ключевая ставка будет оставаться высокой «столько времени, сколько потребуется». Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, ЦБ устанавливает ключевую ставку таким образом, чтобы «вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года».
«Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и к снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется», — отметила Набиуллина.
Ранее стало известно, что ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки на один процентный пункт до 16% годовых. Этот показатель стал максимумом с апреля 2022 года.
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