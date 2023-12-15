Набиуллина: ключевая ставка останется высокой «сколько потребуется»

Ключевая ставка будет оставаться высокой «столько времени, сколько потребуется». Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Набиуллина: ключевая ставка останется высокой «сколько потребуется»
© ТАСС

По ее словам, ЦБ устанавливает ключевую ставку таким образом, чтобы «вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года».

«Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и к снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется», — отметила Набиуллина.

Ранее стало известно, что ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки на один процентный пункт до 16% годовых. Этот показатель стал максимумом с апреля 2022 года.

Экономика
Эльвира Набиуллина
Банк России
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости