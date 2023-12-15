"Так произошло, поскольку были пессимисты, которые ждали повышения ставки до 17-18 процентов. Конечно, для рынка акций ставка имеет значение. Надеюсь, что та коррекция, которая была на российском рынке, закончится... Соответственно, все происходит в рамках ожиданий, и россияне могут нести деньги на вклады и отмечать Новый год", — сказал Разуваев.