«Продолжается борьба с инфляцией». Экономист оценил решение ЦБ по ключевой ставке
Инвестиционный аналитик Александр Разуваев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение ЦБ по ключевой ставке.
Днем 15 декабря совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых. Данное повышение стало пятым подряд в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики.
Рынок ожидал такого решения. Продолжается борьба с инфляцией. Никто не знает, наступил ли ее пик или нет, но я согласен с мнением ЦБ о том, что весной [2024 года] инфляция пойдет на спад. Соответственно, ставка тоже пойдет вниз.Александр РазуваевКандидат экономических наук, инвестиционный аналитик
Индекс Мосбиржи отреагировал ростом на решение ЦБ по ставке, отметил экономист.
"Так произошло, поскольку были пессимисты, которые ждали повышения ставки до 17-18 процентов. Конечно, для рынка акций ставка имеет значение. Надеюсь, что та коррекция, которая была на российском рынке, закончится... Соответственно, все происходит в рамках ожиданий, и россияне могут нести деньги на вклады и отмечать Новый год", — сказал Разуваев.
Эксперт подчеркнул, что на Новый год и Рождество банки предлагают особые предложения по вкладам.
"Я рекомендую положить [средства] на длительный срок под фиксированную ставку", — сказал финансовый аналитик.
Вместе с тем Разуваев отметил, что кредиты становятся менее выгодными.
"Видимо, в обозримом будущем они и будут невыгодными, потому что ЦБ поменял модель: если ты хочешь что-то купить, например машину, — неси деньги на вклад и копи. Это спокойная и менее рискованная модель... Как я говорю, рубль - валюта сбережений. Россия - единственная среди всех крупных экономик, где ключевая ставка и ставка по вкладам реально выше инфляции", — заключил собеседник.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала решение о повышении ключевой ставки.