Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по ипотеке для многодетных
Президент России Владимир Путин сообщил, что попросил правительство сохранить 20 процентов первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми.
"Один из ключевых вопросов - это, конечно, обеспечение жильем (многодетных семей - прим. "РГ"). И здесь есть две программы, они очень эффективно работают. Это семейная ипотека и субсидии для выплаты основного тела кредита - 450 тысяч рублей на семью, где три и больше ребенка. Обе программы заканчиваются в следующем году. Ну как заканчивается, первичный взнос 20 процентов - правительство думает на тему о том, что рынок ипотечного кредитования перегревается, это влияет на инфляцию, на ее рост отчасти. Вот думают о том, это не секрет, чтобы повысить первоначальный взнос, чтобы немножко сдержать эти негативные процессы в экономике, но они важны для граждан", - рассказал Путин на IV съезде железнодорожников.
По его словам, нужно подумать о том, что можно сделать для тех, кто нуждается в особой поддержке со стороны государства.
"И я просил правительство подумать на тему о том, чтобы продлить сохранение 20-процентного первичного взноса для семей с детьми по семейной ипотеке и, второе, подумать на тему о том, чтобы сохранить и субсидию в 450 тысяч рублей для погашения самого тела кредита", - продолжил глава государства.
Он признал, что нужно думать над тем, чтобы экономика страны была "в хорошем, боеспособном состоянии".
"Она сейчас такой и является. И именно это дает основание полагать, что вот те ключевые моменты для поддержки семей, особенно многодетных семей, могут быть и сохранены", - добавил президент.