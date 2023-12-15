Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по ипотеке для многодетных

"Один из ключевых вопросов - это, конечно, обеспечение жильем (многодетных семей - прим. "РГ"). И здесь есть две программы, они очень эффективно работают. Это семейная ипотека и субсидии для выплаты основного тела кредита - 450 тысяч рублей на семью, где три и больше ребенка. Обе программы заканчиваются в следующем году. Ну как заканчивается, первичный взнос 20 процентов - правительство думает на тему о том, что рынок ипотечного кредитования перегревается, это влияет на инфляцию, на ее рост отчасти. Вот думают о том, это не секрет, чтобы повысить первоначальный взнос, чтобы немножко сдержать эти негативные процессы в экономике, но они важны для граждан", - рассказал Путин на IV съезде железнодорожников.