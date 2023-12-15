Набиуллина заявила, что российская экономика не успевает за растущим спросом

"Трудовые ресурсы наряду с располагаемыми технологиями, мощностями определяют объективные возможности экономики, которые задают ее потенциал. Высокоустойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от этого потенциала и не успевает за растущим спросом", - сказала она.