Набиуллина: Ключевая ставка будет высокой столько, сколько потребуется
Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и к снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется", - подчеркнула она.
Ранее в пятницу Банк России увеличил ключевую ставку с 15% до 16% годовых на фоне сохранившегося высокого инфляционного давления.
На данный момент ЦБ ожидает инфляцию по итогам 2023 года в диапазоне 7-7,5%, а к концу 2024 года - ее снижения до целевых 4% и стабилизации на этом уровне в дальнейшем.