Банк России приблизился к концу цикла повышения ключевой ставки
Банк России приблизился к концу цикла повышения ключевой ставки. Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Если исходить из нашего базового сценария - да, наверное, действительно мы близки к завершению цикла повышения ставки. Но во многом все будет зависеть от ситуации, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции", - сообщила Набиуллина.
Ранее в пятницу Банка России повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых на фоне сохраняющейся высокой инфляции. По словам Набиуллиной, ЦБ будет сохранять ключевую ставку высокой столько, сколько это потребуется.
Текущий цикл повышения ключевой ставки Банк России начал в июле с отметки 7,5%.