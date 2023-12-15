Набиуллина дала прогноз по инфляции на 2024 год

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в 2024 году инфляция в России замедлится. Об этом сообщает ТАСС.

Инфляцию Набиуллина прокомментировала на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ.

Глава ЦБ также подчеркнула, что сейчас цены растут в основном в тех компонентах потребительской корзины, которые мало зависят от курса рубля.

На заседании 15 декабря Центробанк решил повысить ключевую ставку до 16 процентов годовых. До этого ставка была повышена 27 октября - с 13 до 15 процентов.

В регуляторе подчеркнули, что инфляционное давление в России остается высоким: по итогам 2023-го годовая инфляция составит от семи до 7,5 процента.