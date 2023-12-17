Патрушев заявил, что снятие импортной пошлины на яйца практически завершено
Процесс снятия импортной пошлины на яйца практически завершён, это повлияет на стоимость продукта, заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.
«Мы практически завершили снятие импортной пошлины с импортного яйца, которое нам позволит насытить рынок, дать тот дополнительный объём, который тоже, мы надеемся, повлияет на цену», — цитирует его РИА Новости.
Вопрос о резком росте цен на куриные яйца прозвучал 14 декабря в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Глава государства пообещал, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.
На следующий день управления ФАС возбудили дела в отношении компаний по признакам картельного соглашения из-за повышения цен на куриные яйца.