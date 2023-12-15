Эксперт объяснил выгоду России от выдачи экспортных кредитов
Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о росте размера долговых обязательств ряда стран перед Россией в 2022 году отметив, что соответствующие финансовые обязательства перед Москвой в случае необходимости могут стать инструментом воздействия на государства.
Всемирный банк (ВБ) в новом ежегодном отчете сообщил, что общая задолженность иностранных государств перед Россией в 2022 году выросла на 8,7 процента (2,3 миллиарда долларов), примерно до 28,9 миллиарда долларов. Почти вся сумма долга — это долгосрочные обязательства с погашением начиная с 2024 года.
Эти долги делятся на две группы. Первая группа - это долги, которые предоставлялись в основном Советским Союзом и отчасти Россией на различные нужды военного и инфраструктурного порядка. Советский Союз, например, помогал Египту строиться и вооружаться, что и является одной из основ наших добрых отношений с этой страной. Естественно, все необходимое отдавалось в натуральной форме, однако записывалось деньгами. Советский Союз поставлял различным странам военную технику, вооружения, экипировку, строительную технику и так далее. То есть это была продукция советской промышленности, причем преимущественно машиностроительной... Вторая группа долгов - это то, что давала современная Россия, например, Белоруссии. Это зачастую давалось в денежной форме.Василий КолташовРуководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества
Колташов подчеркнул, что Москва не требует срочного погашения имеющихся перед ней задолженностей.
"Это и не нужно, поскольку долги могут стать инструментом воздействия, если это понадобится. Кроме того, эти долги периодически списывают бедным странам, но списывают не просто так. Нужно понимать, что в тех или иных бедных африканских или латиноамериканских странах открываются новые экономические возможности для российских предприятий. Допустим, делаются новые заказы в России, устраиваются торговые соглашения. То есть для того, чтобы Россия списывала долги, между странами должны быть очень надежные и дружеские отношения... Россия старается использовать тему долгов в первую очередь для того, чтобы, отталкиваясь от нее, двигаться в сторону развития торговых отношений, политического сотрудничества. Там, где будет необходимость заключить какую-то выгодную экономическую сделку, Россия будет просто списывать долги. Таким образом, списание долга - это не акт благотворительности, как у нас себе это многие представляют, а своего рода инструмент воздействия", — отметил специалист.
В дальнейшем Россия продолжит выдавать кредиты развивающимся странам, борющимся с американским империализмом ради свободного развития, отметил Колташов.
"Это будет делаться по советской схеме, но с некоторыми особенностями. То есть речь идет об оружии, боеприпасах и военном снаряжении. Ведь там еще один фронт, а у нас общий враг. У них много людских ресурсов, желания отомстить, например французским империалистам, но без нашей помощи дело не развернется в масштабе", — сказал он.
Эксперт вместе с тем напомнил, что в 2013 году Россия предоставила кредит Украине в размере 3 млрд долларов.
"Но Украина отказалась выплачивать этот долг. А средства выделялись в денежной форме - на стабилизацию гривны, чтобы на Украине была нормальная финансовая ситуация. И эти средства никак не вернуть. Международные органы заявили, что Украине, поскольку она Украина, можно не платить России, поскольку она Россия. Но так к долгам относиться нельзя. Россия, например, по своим долгам платит.... Прецедент с [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем - это пример того, как и кому вообще нельзя давать в долг", — заключил аналитик.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о резком снижении внешнего долга страны.