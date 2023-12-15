Эксперт объяснил выгоду России от выдачи экспортных кредитов

"Это и не нужно, поскольку долги могут стать инструментом воздействия, если это понадобится. Кроме того, эти долги периодически списывают бедным странам, но списывают не просто так. Нужно понимать, что в тех или иных бедных африканских или латиноамериканских странах открываются новые экономические возможности для российских предприятий. Допустим, делаются новые заказы в России, устраиваются торговые соглашения. То есть для того, чтобы Россия списывала долги, между странами должны быть очень надежные и дружеские отношения... Россия старается использовать тему долгов в первую очередь для того, чтобы, отталкиваясь от нее, двигаться в сторону развития торговых отношений, политического сотрудничества. Там, где будет необходимость заключить какую-то выгодную экономическую сделку, Россия будет просто списывать долги. Таким образом, списание долга - это не акт благотворительности, как у нас себе это многие представляют, а своего рода инструмент воздействия", — отметил специалист.