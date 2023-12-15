Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых. Об этом регулятор объявил в опубликованном пресс-релизе.

ЦБ отметил, что текущее инфляционное давление остается высоким. Также он подчеркнул, что по итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом, как уточнил Банк России, рост ВВП в 2023 году, вероятно, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%.

«Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре», — подчеркнул регулятор.

Он ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Многие аналитики прогнозировали повышение ключевой ставки на 1 п.п. Некоторые не исключали более резкого роста (на 2 п.п).