В Финляндии прошла крупнейшая забастовка против действий правительства

В Финляндии прошла крупнейшая забастовка профсоюзов против действий правительства страны. Об этом сообщает Ilta-Sanomat (IS) со ссылкой на Центральное объединение профсоюзов (SAK).

По данным SAK, около тысячи объектов, входящих в объединение, и почти 100 тысяч работников участвовали в забастовке.

В результате было прекращено движение поездов, кроме ночных поездов дальнего следования. Кроме того, движение общественного транспорта в крупных городах было почти полностью остановлено.

Коммунальные службы не расчищали улицы от снега, а почта не доставляла посылки. Забастовка прошла на отдельных предприятиях энергетических компаний, однако это не повлияло на распределение теплоснабжения.