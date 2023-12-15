МЭА сделало прогноз по мировому спросу на уголь

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) ожидают увеличения мирового спроса на уголь. Там считают, что показатель продемонстрирует рост на 1,4% в 2023 году, до рекордных 8,5 миллиарда тонн, передает агентство «Прайм».

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МЭА опубликовало доклад Coal 2023. В нем говорится о движении глобального спроса на уголь на восток. Подчеркивается, что Индия, Китай и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии суммарно будут потреблять три четверти мирового спроса.

В агентстве прогнозируют лидерство Китая в вопросе спроса на уголь в текущем году. Предполагается, что он увеличится на 220 миллионов тонн, или 4,9%. Вторую строчку займет Индия (+ 98 миллионов тонн, или 8%), третью — Индонезия (+23 миллионов тонн, или 11%).

Самое большое падение прогнозируется в Евросоюзе (- 107 миллионов тонн, или 23%) и в США (- 95 миллионов тонн, или 21%). Среди факторов такой динамики — слабая промышленная активность, считают в МЭА. Кроме того, специалисты ожидают, что в период с 2024 года по 2026 год будет наблюдаться тренд на падение мирового спроса на уголь.