Россия нашла новые страны, где можно закупать запчасти для самолетов

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) согласовало расширение списка стран, в которых авиаперевозчики смогут закупать запчасти для самолетов. News.ru

Перевозчики захотели внести в перечень стран-поставщиков, чьи запчасти можно устанавливать на самолеты, Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан. Lenta.ru