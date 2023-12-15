Эксперт объяснил рост долгов других стран перед Россией

Растущий объем задолженности зарубежных стран перед Россией обусловлен специфической природой этих займов - в основном наша страна предоставляет экспортные кредиты, которые могут быть в виде отсрочки платежей за поставки энергоносителей, сообщил "РГ" доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Ранее Всемирный банк (ВБ) представил свой доклад о международном долге, исходя из которого можно сделать вывод, что совокупный долг других стран перед РФ по итогам 2022 года вырос на 8,7%, достигнув $28,9 млрд. При этом заметнее всего за этот период увеличился долг Бангладеш и Египта, тогда как основным должником является Беларусь.

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По словам Смирнова, с Беларусью у России традиционно сложилась такая система взаимной торговли, что часть экспортных поставок в эту страну идет в кредит, и в последние два года поставки в кредит из России в Беларусь возросли.

"Таким образом, Беларусь получает значительные преференции в торговле с Россией", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что с момента начала специальной военной операции большие объемы энергоносителей стали поставляться в Индию и Китай с дисконтом, то есть отчасти на условиях этих стран.

"Частично оплата экспортных поставок в Индию идет в кредит, на льготных условиях. Для России поставки в кредит являются, скорее, вынужденной мерой, поскольку имеется необходимость перенаправить большие объемы энергоносителей на альтернативные рынки", - продолжает Евгений Смирнов.

Собеседник "РГ" также отметил, что опыт экспортного кредитования, сложившийся за рубежом, весьма обширен, и это реализуется посредством официальных программ через специализированные экспортно-кредитные агентства.