Карты «Мир» заняли более половины платежного рынка России

Карты национальной платежной системы «Мир» впервые смогли занять более половины карточного рынка России в третьем квартале 2023 года, пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.

По итогам девяти месяцев 2023 года на «Мир» приходится 52,5% объема всех операций по картам в России и 51,6% от всех выпущенных карт. В конце первого полугодия 2023 года эти показатели составляли 49,4 и 48,2% соответственно. Всего банки выпустили 256 млн карт «Мир».

Согласно данным ЦБ, российскими банками по итогам третьего квартала текущего года в целом было выпущено 424,9 млн карт для физических лиц. Объем операций по ним составил 44,3 млрд рублей, из которых 14,4 млрд рублей приходится на оплату товаров и услуг, 21 млрд рублей — на денежные переводы, оставшиеся 8,8 млрд рублей — на снятие наличных с карт.

Visa и Mastercard одновременно объявили, что приостанавливают работу в России в марте 2022 года после начала военного конфликта на Украине. С тех пор доля оборота карт международных платежных систем (МПС) неуклонно снижалась, как и падало число карт, однако регулятор не запрещал их оборот внутри страны. Карты МПС, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом, но продолжили функционировать в России, так как все операции по ним обрабатываются через Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). Тогда же, в марте прошлого года, банки зафиксировали резкий рост спроса на карты «Мир». В 2021 году на карты «Мир» приходилось 25,7% в общем объеме карточных операций и 32,5% в числе эмитированных карт.