Япония ввела новые санкции против РФ

Также предусмотрена заморозка активов в случае обнаружения 35 физических лиц и 43 юридических лиц. Кроме того, некоторые компании из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана также подвергнутся ограничениям. С начала следующего года будет запрещен импорт алмазов для непромышленного использования. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило об этом.

Пока не опубликован список лиц и организаций, активы которых будут заморожены при обнаружении. Япония также вводит санкции против иностранных компаний, которые, по мнению Токио, помогают России обойти ограничения. В частности, санкции применяются к двум компаниям из ОАЭ, одной из Армении, одной из Сирии и двум из Узбекистана. Также сообщалось, что саммит Европейского союза по ошибке приветствовал еще не принятый 12-й пакет санкции против России.