Япония вводит запрет на импорт российских непромышленных алмазов

Япония с 1 января запретит импорт российских непромышленных алмазов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Также в рамках антироссийских санкций вводятся рестрикции против ряда компаний из Армении, ОАЭ, Сирии, Узбекистана. Под экспортные ограничения Токио попали еще 57 российских компаний. В список вошли Уральский завод гражданской авиации, Восточная верфь, ЦНИИ «Буревестник» и «Электроприбор» и другие промышленные, авиационные, оборонные, судостроительные и исследовательские предприятия.