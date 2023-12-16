МО Турции: 11 января будет подписан план по обезвреживанию мин в Черном море

Глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер сообщил, что Турция, Румыния и Болгария 11 января подпишут план по обезвреживанию мин в Черном море, передает ТАСС. "Планируем провести церемонию подписания [соответствующего соглашения] в Стамбуле 11 января 2024 года с участием министров обороны трех стран", — сказал он. По его словам, турецкая сторона ответственно выполняет Конвенцию Монтре о проливах, которая обеспечивает баланс в Черном море. Гюлер добавил, что 22-23 ноября в Турции состоялся третий раунд заседаний Целевой группы по противоминным мерам в Черном море. Министр уточнил, что встреча прошла в рамках выдвинутой Стамбулом трехсторонней инициативы, направленной на борьбу с минной угрозой. Также Гюлер сообщил, что Турция продолжает принимать меры для возобновления зерновой сделки.