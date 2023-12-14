Reuters: Австрия заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций ЕС
Представитель Австрии блокировал принятие 12-го пакета антироссийских санкций в ходе обсуждения рестрикций на саммите Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters.
Австрия, по его словам, будет накладывать вето на принятие пакета до тех пор, пока власти Украины не снимут санкции с австрийской финансовой группы Raiffeisen Bank International.
Агентство подчеркивает, что подобное развитие событий подтверждает отказ Вены выводить из России российскую часть бизнеса банковской группы, чего ранее добивался Киев.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявлял, что 12-й пакет санкций будет принят, однако из-за долгих дискуссий он "стал слабее".