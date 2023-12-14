В Минсельхозе заявили, что решают ситуацию с ценами на куриные яйца

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что Минсельхоз пытается решить ситуацию с ценами на куриные яйца. Об этом он написал в Telegram-канале ведомства.

По его словам, Минсельхоз работает над стабилизацией ситуации с ценами. Для этого будут увеличены объёмы производства, а производители и торговые сети могут быть переведены на долгосрочные контракты. Патрушев также добавил, что для российских фермеров есть 14 специальных мер поддержки, среди которых несколько грантов и субсидий, а также льготный кредит по ставке до 5% годовых.