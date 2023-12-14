Путин рассказал, почему Россия продолжает поставлять газ в Европу

«Но это их решение, а не наше. А «Газпром» выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту через территорию Украины. Но мы и деньги получаем, конечно Украина получает за транзит, как бы мы на Украину будто и не поставляем, на самом деле они потребляют наш газ», — уточнил Путин.