Путин прокомментировал ситуацию с ценами на яйца в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с ценами на яйца в РФ стала результатом сбоя в работе правительства. Об он сказал во время ответа на вопрос жительницы Краснодарского края в ходе «Итогов года», трансляцию которых ведет «Рамблер».

В ходе мероприятия президенту продемонстрировали видеообращение россиянки, которая пожаловалась на высокие цены на яйца и мясо кур. Она попросила «пожалеть пенсионеров» и навести порядок с ценами.

Путин рассказал, что совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым и спросил, «как у него с яйцами». В ответ Патрушев сказал, что с «ними все в порядке».

«А вот у граждан наших есть с ними проблемы, рост на яйцо курицы — 40%», — передал президент свою прямую речь.

Глава государства объяснил, что в текущей ситуации у россиян повысился спрос на яйца при отсутствии повышения производства. Кроме того, власти вовремя не открыли в должном объеме импорт — пошлины на него отменили лишь недавно. После этого ситуация должна будет начать улучшаться, подчеркнул президент.

«Поэтому сожалению и приношу свои извинения на этот счет. Сбой в работе правительства», — сказал Путин.