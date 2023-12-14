Путин: Россия не отказывается от доллара

Президент Владимир Путин заявил о том, что Россия не отказывается от доллара и евро, однако ей чинят препятствия, вынуждая повышать объемы рубля в международных расчетах. Трансляцию прямой линии с Путиным опубликовал «Рамблер».

Российский лидер отметил, что отказ от национальной валюты — это значительная утрата суверенитета, а вот повышение роли рубля в международных расчетах идет только на пользу.

Он привел данные на сентябрь о том, что доля рубля во внешней торговле России выросла до 40%, а доллара и евро, наоборот, снизилась с 87% до 24%, отметив, что санкциями западные страны «выстрелили себе в ногу».

«Мы не отказываемся. Нам просто проблемы начали чинить с расчетами в иностранных валютах. (…) Но чем больше мы используем национальную валюту в расчетах, тем лучше», - констатировал глава государства.

Он также обратил внимание на то, что курс рубля - плавающий и зависит от ряда условий, в том числе и от цен на экспортные товары, а также от растущего спроса внутри страны. По словам Владимира Путина, свою роль в регулировании сыграл и указ о валютной выручке, который носит временный характер.

Раньше Россия получала информацию о движениях капитала, однако теперь многие страны скрыли эти данные. И у Центробанка возникло закономерное желание посмотреть, «как накапливаются рубли и куда они уходят», пояснил он.

«В целом ситуация на финансовом рынке – стабильная», - констатировал президент.